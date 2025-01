Mulher morre atropelada por comboio na estação de Santana/Cartaxo

Uma mulher morreu na manhã de terça-feira, 7 de Janeiro, na sequência de um atropelamento ferroviário na estação de Santana/Cartaxo, por um comboio Alfa Pendular, tendo a circulação na Linha do Norte ficado condicionada. “Tratou-se de um atropelamento mortal, uma mulher, na estação de Santana/Cartaxo na Linha do Norte por um comboio Alfa Pendular que seguia no sentido Lisboa-Porto. A circulação na Linha esteve totalmente cortada até às 08h40, hora a que foi reaberta no sentido Porto-Lisboa”, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo. No local estiveram elementos dos Bombeiros do Cartaxo, Instituto Nacional de Emergência Médica e Guarda Nacional Republicana, apoiados por seis veículos.