Novo Centro de Saúde de Abrigada vai ser uma realidade

Câmara de Alenquer vai investir um milhão e meio de euros para dotar Abrigada de uma unidade de saúde com melhores condições. Olhalvo também vai contar com um novo posto de saúde.

A construção do Centro de Saúde de Abrigada, num investimento de 1,5 milhões de euros, começou na segunda-feira, 6 de Janeiro, segundo documentação levada à última reunião de câmara de Alenquer. “Relativamente à empreitada, foi celebrado contrato (…), com um prazo de execução pelo período de 365 dias e consignação agendada para o dia 6 de Janeiro de 2025”, informa a câmara municipal na proposta de plano de segurança e saúde da obra aprovada na última reunião de câmara. A empreitada contempla a construção de um edifício e seus arranjos exteriores.

A autarquia está também a investir meio milhão de euros na requalificação de instalações adquiridas por 90 mil euros na Quinta do Juncalinho, para aí localizar o Centro de Saúde de Olhalvo. A intervenção, com um prazo de execução de seis meses, contempla a criação de dois gabinetes para consultas, um gabinete de enfermagem, uma sala de tratamento, uma zona de espera, duas zonas de atendimento, uma farmácia, uma sala de pessoal, vestiários, salas de arrumos, duas entradas e uma zona de estacionamento para automóveis.

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) “está situada actualmente no primeiro piso de um edifício. As pessoas, para ali conseguirem aceder, têm de subir escadas. Com a nova infraestrutura, os problemas de acessibilidade deixarão de existir”, esclareceu a autarquia, justificando o investimento.

As actuais unidades de saúde de Abrigada e Olhalvo funcionam em instalações arrendadas que não foram construídas para o efeito. Os investimentos, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, permitem criar melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e de atendimento para os utentes.

Em 2021, o município estabeleceu acordos com a então Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) para construir um edifício para a extensão de saúde da Abrigada e requalificar instalações para as de Olhalvo e Merceana. O acordo prevê criação de uma USF (unidade de saúde familiar) na extensão de saúde do Carregado e outra abrangendo Abrigada, Olhalvo e Merceana.