Obras condicionam trânsito na EN114 em Rio Maior

A IP - Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Rio Maior informaram terça-feira, 7 de Janeiro, que, no âmbito da empreitada “EN114 – Ligação da A15 a Rio Maior” e para a realização dos trabalhos previstos, vai proceder-se ao condicionamento de tráfego nessa via. A medida passa pela interdição de circulação a todos os veículos apenas no sentido da ligação da A15 a Rio Maior pela EN114.

O trânsito será desviado pela Rua Carlos Augusto Borges (a seguir ao antigo restaurante Canadas) e Rua do Barreiro, voltando à EN114 junto ao restaurante Gato Preto. O condicionamento está devidamente assinalado e sinalizado, estimando-se que vá vigorar por um período de dois meses.