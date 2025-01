Obras no Centro Paroquial de Alcobertas com apoio municipal de 120 mil euros

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria Madalena de Alcobertas vai contar com um apoio de 120 mil euros por parte da Câmara de Rio Maior. Um valor destinado a comparticipar nas obras de remodelação e ampliação do Centro Paroquial de Alcobertas. A deliberação foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal e teve em conta “a necessidade comprovada e o manifesto interesse público que representam a conclusão daquela infraestrutura, para a paróquia e população daquela freguesia”, lê-se em publicação do município.