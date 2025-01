Preço da água aumentou no concelho de Vila Franca de Xira

O preço da água no concelho de Vila Franca de Xira ficou mais caro este ano, com um acréscimo na casa dos 3% face ao ano anterior. Os valores constam da nova tabela de tarifas, taxas e preços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, aprovada em reunião de câmara. A subida generalizada dos preços acontece na estrutura variável e fixa de abastecimento de água, mas também no saneamento, águas residuais e nos serviços prestados aos consumidores. Segundo a proposta, o aumento reflecte também as imposições de actualização de preços por parte da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.