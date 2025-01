Abrantes acolhe actividade dedicada a oportunidades de financiamento cultural

A cidade de Abrantes vai acolher no dia 15 de Fevereiro uma acção de capacitação dedicada a oportunidades de financiamento cultural e artístico. A iniciativa vai decorrer na Biblioteca Municipal António Botto e é realizada no âmbito do programa LVT Capacita, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo. A participação é livre e gratuita, mas exige inscrição através do e-mail apoiocultura@ccdr-lvt.pt .

Qualquer pessoa, associação ou outro tipo de grupo não profissionalizado ligado ao sector cultural pode participar, sendo ao longo de seis horas apresentados vários tipos de apoios financeiros e estratégias, instrumentos e boas práticas a serem usadas na elaboração de candidaturas de projectos, informa a Câmara de Abrantes. A autarquia sublinha ainda que a actividade pretende também ajudar a preparar as estruturas culturais e artísticas do território para a 2ª edição do programa LVT +Cultura, onde vários projectos têm a oportunidade de ser apoiados e posteriormente desenvolvidos.