Exposição em Torres Novas destaca a biodiversidade do rio Almonda

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, tem em exibição a exposição “Biodiversidade – por terras do Almonda”, que vai estar patente até dia 31 de Janeiro. A exposição é promovida pela Divisão de Educação do município e consiste num conjunto de 80 imagens de espécies de fauna e flora existentes na área do Corredor Ecológico do Almonda. As fotografias em exposição foram captadas por investigadores e habitantes, no âmbito do projecto “BioBlitz - por terras do Almonda”, que decorreu nos dias 24 e 25 de Maio de 2024. A Câmara de Torres Novas salienta que com este projecto foram registadas na plataforma iNaturalist, 181 espécies de 10 grupos taxonómicos e que a iniciativa permitiu “aumentar a literacia científica e ambiental dos participantes”. O projecto contou também com o apoio de investigadores das Universidades de Coimbra e Évora e do TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal.