Gonçalo Azevedo de Alenquer vence Prémio Literário Afonso Lopes Vieira

A obra “Inverso Sentido do Tempo” mereceu a unanimidade do júri que atribuiu a vitória ao escritor residente no Carregado.

Gonçalo David Silva Pinto Azevedo, com o pseudónimo de António Seixas, residente no Carregado, concelho de Alenquer, venceu a edição 2024/2025 do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira. A obra “Inverso Sentido do Tempo” mereceu a unanimidade do júri, de acordo com nota do município de Leiria.

Para o júri, a obra vencedora convida a pensar, sentir e a reflectir sobre a condição humana. “(…) É uma dança do pensamento com o tempo, uma construção subjectiva, permeada por emoções e memórias que acontecem em algum lugar dentro de nós e dançam no aqui e no agora”, considerou o júri.

O Prémio Literário Afonso Lopes Vieira tem como objectivo homenagear e divulgar o poeta leiriense e homem da cultura, bem como incentivar a criatividade literária, a descoberta de novos valores no campo das letras e o gosto pela escrita. Os géneros literários seleccionados para este biénio foram o conto e a novela, depois da literatura infantil, em 2019/2020, e da poesia, em 2021/2022.

O júri foi constituído pela vereadora com o pelouro da cultura, Anabela Graça, pela técnica superior dos serviços municipais da Cultura, Catarina Carvalho, Cristina Nobre, em representação do Politécnico de Leiria, António Apolinário Lourenço, representante da Associação Portuguesa dos Críticos Literários, e Domingos Lobo (pseudónimo de José Domingos dos Santos), em representação da Associação Portuguesa de Escritores.

Nesta edição, estiveram a concurso 142 trabalhos, o número mais elevado de obras candidatadas a este prémio. O valor monetário do prémio é de cinco mil euros e será entregue dia 24 de Janeiro, no âmbito da Festa do Poeta Afonso Lopes Vieira.