José Moreira Ferreira reeleito presidente do Ateneu Artístico Vilafranquense

Acto eleitoral teve lugar no dia 10 de Janeiro depois de num primeiro momento, em Dezembro, não terem aparecido listas candidatas.

José Moreira Ferreira vai manter-se como presidente da direcção do Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV) para o triénio de 2025-2027, confirmado nas eleições que tiveram lugar na sexta-feira, 10 de Janeiro. Isto depois de, num primeiro momento em 13 de Dezembro, a assembleia-geral eleitoral do Ateneu ter sido desconvocada por não terem sido apresentadas listas candidatas aos órgãos sociais.

A lista entretanto apresentada, que evitou que o Ateneu caísse num vazio directivo, inclui também na direcção Joaquim Teixeira Pires (vice-presidente para área administrativa e financeira), Carla Almeida (vice-presidente para a cultura), Paulo Rocha (vice-presidente para a recreação) e Elsa Doninha (vice-presidente para o desporto).

A lista agora eleita inclui, como presidente da assembleia-geral, David Fernandes da Silva, apresentando-se Maria Caldeira Amante como vice-presidente e Dinis Fonseca e Maria Diniz como secretários. Por fim, no conselho fiscal, é presidente Gonçalo Almeida, ficando como secretário Carlos Paizinho e como relator Pedro Carvalho.

O Ateneu Artístico Vilafranquense é uma associação centenária de utilidade pública no domínio da cultura, recreio e desporto. Foi fundada a 1 de Maio de 1891 como “Fanfarra 1º de Maio”, recebendo a designação actual em 1938. A sua missão é contribuir para o desenvolvimento comunitário e a coesão social, através da promoção de actividades que assegurem aos cidadãos a fruição e criação cultural e a prática desportiva, através dos valores da solidariedade, cooperação, ética, transparência, eficiência, inovação e sustentabilidade. Foi Personalidade do Ano de O MIRANTE em 2019.