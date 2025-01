Oposição em Alenquer quer a figura de Damião de Góis mais valorizada

Vereador do PSD na Câmara de Alenquer afirma que a gestão socialista no município não deu a devida importância aos 450 anos da morte de Damião de Góis, figura histórica do concelho. Apesar da autarquia dedicar o mês de Fevereiro ao humanista, Nuno Miguel Henriques defende outro tipo de iniciativas.

O vereador do PSD na Câmara Municipal de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, acusa a maioria socialista de desleixo por não dar a devida importância aos 450 anos da morte do historiador e humanista, Damião de Góis, nascido em Alenquer em 1502. Apesar de o município dedicar o mês de Fevereiro à figura histórica, com a realização de conferências, jantar temático, exposição e concertos, o vereador da oposição considera insuficiente. “Devia ter sido colocado um busto ou uma estátua num local emblemático do concelho, popularizar os seus princípios, editar um livro histórico dirigido às crianças e aos estudantes de História. Damião de Góis é vitima do esquecimento. A ideologia de esquerda radical quer acabar com as referências históricas”, reiterou.

Nuno Miguel Henriques lamentou o “erro histórico” patente numa das molduras que está no salão nobre dos Paços do Concelho, onde se lê erradamente que essa personalidade quinhentista faleceu a 30 de Dezembro de 1574, em vez de estar escrito 30 de Janeiro, a data correcta.

Damião de Góis nasceu a 2 de Fevereiro de 1502, em Alenquer.

A 30 de Janeiro de 1574, a poucos dias de completar 72 anos, foi encontrado morto em sua casa. Foi sepultado na Igreja de Santa Maria da Várzea (Alenquer), no túmulo que ele próprio mandara erguer em 1560 e no qual escrevera o seu epitáfio em latim. Em 2017, após profundas obras de recuperação, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição foi inaugurado na Igreja de Santa Maria da Várzea e o túmulo está numa capela na igreja de São Pedro, em Alenquer.

Durante o mês de Fevereiro realizam-se as comemorações do aniversário de Damião de Góis, através do ciclo temático “Alenquer, Terra de Damião de Góis”, no qual são promovidas iniciativas para relembrar o seu legado.