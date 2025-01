Ourém atribuiu apoio de 10 mil euros para a FESTAMBO

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O executivo da Câmara de Ourém aprovou a proposta de celebração de um protocolo com a AMBO - Academia de Música Banda de Ourém. O acordo prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de 10 mil euros, destinado à realização do XIX FESTAMBO, evento cultural de grande relevância para o concelho.