Presépios de Sal receberam milhares de visitantes de todo o país

O evento, organizado pela Câmara de Rio Maior nas Marinhas do Sal, atraiu visitantes de todo o país. Estiveram em exposição mais de 40 peças únicas feitas em sal, por artesãos locais.

Os Presépios de Sal, nas Marinhas de Sal, em Rio Maior, receberam na última edição a visita de cerca de 120 mil pessoas, segundo informação avançada pelo município, que organiza o evento. “Os Presépios de Sal 2024 foram um sucesso. Esta aposta da câmara municipal atraiu visitantes de norte a sul do País para apreciar 41 Presépios de Sal, peças únicas, dos mais variados tamanhos, feitas por artesãos e comerciantes locais. Deixo o meu agradecimento à cooperativa dos produtores de sal e aos comerciantes das Marinhas do Sal, que trabalharam com grande afinco nesta iniciativa”, afirma em jeito de balanço o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, adiantando que o município já está a preparar a edição de 2025.

Os Presépios de Sal estiveram em exposição, entre 23 de Novembro e 5 de Janeiro, nas várias lojas das Marinhas do Sal e em alguns pontos em seu redor, com destaque para os grandes presépios, construídos com várias toneladas de sal: um da Câmara de Rio Maior, um da Cooperativa dos Produtores de Sal e outro da Loja do Sal.