Teatro-Estúdio Ildefonso Valério com propostas para diversos públicos

O Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, casa da companhia de teatro Cegada, de Alverca, vai apresentar este ano uma programação diversificada após apoios extraordinários do município que a permitem continuar a funcionar.

A programação artística de 2025 do Teatro-Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) vai ser apresentada a 18 de Janeiro à comunidade e promete dar à comunidade uma oferta cultural diversificada. Entre os destaques da programação deste ano está a reposição da peça A Recusa de Bartleby, um texto de Ricardo Cabaça inspirado na obra de Herman Melville que volta ao palco do TEIV em Janeiro com a interpretação de Ana Lúcia Magalhães, Joana Pialgata e Paulo Matos, sob encenação e música ao vivo de Rui Dionísio.

A Cegada vai pôr também em cena O Clube Democrático e Transparentes, duas novas criações com dramaturgia de Marta Dias. O Clube Democrático, inspirado numa obra de Eugène Labiche, estreia em Março, enquanto Transparentes, baseada na obra de Ondjaki, será apresentada em Novembro. Ambas terão encenação de Rui Dionísio, prometendo um olhar crítico sobre a democracia e o bem comum, usando o humor como ferramenta essencial. Em comunicado, a companhia anuncia também a criação do Virar do Avesso, um videocast do TEIV dirigido pela professora Maria João Brilhante, que promete ser um espaço de reflexão sobre as temáticas e práticas artísticas de cada espectáculo, com um painel de convidados diferente em cada edição.

A programação inclui ainda ciclos temáticos para diferentes públicos, como o Ciclo de Teatro para a Infância (de 26 de Abril a 18 de Maio), com companhias como Teatro das Beiras e A Bruxa Teatro; um ciclo de Teatro Escolar (de 31 de Maio a 29 de Junho), em parceria com escolas e a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira; e a Festa do Cinema Italiano (dias 9 e 10 de Abril).

Pela primeira vez, será feito um Ciclo de Teatro Ibérico (de 26 de Setembro a 11 de Outubro), que contará com produções como Estebanillo González, Soldado e Buffon, do Teatro Guirigai de Badajoz, e El Jardin de Valentin, da Tranvia Teatro de Zaragoza. Um outro ciclo, dedicado a criações nacionais, promete levar espectáculos de companhias como o Centro Dramático de Viana do Castelo e a Companhia de Teatro de Braga ao TEIV.

Com mais de vinte criações anuais e cerca de 50 sessões, o TEIV é um dos equipamentos culturais mais dinâmicos da zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa, atraindo mais de três mil espectadores por ano à sua sala estúdio de 77 lugares.