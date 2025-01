VFX investe 131 mil euros em instrumentos musicais

O município de Vila Franca de Xira lançou um concurso público, no valor de 131.663 euros, visando a compra de instrumentos musicais no âmbito da Operação Integrada Local de Vialonga (OIL), co-financiada por fundos comunitários. A informação consta do portal de contratos públicos Base e entre os lotes para aquisição estão 31 mil euros destinados a um piano acústico, outros instrumentos de teclas e de sopro (na ordem dos 51 mil euros) e outros instrumentos de cordas.