31 fogos do Bairro Pinhal da Vila vão ser reabilitados

Investimento na reabilitação das habitações do Bairro Pinhal da Vila, em Salvaterra de Magos, será de 1,4 milhões, segundo o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos.

As 31 habitações propriedade da NHC – Cooperativa de Solidariedade Social no Bairro Pinhal da Vila, em Salvaterra de Magos, integradas na Estratégia Local de Habitação (ELH) do concelho, vão ser reabilitadas num investimento de 1,4 milhões de euros, informou o presidente da câmara, Hélder Esménio, em reunião camarária. O executivo aprovou por unanimidade isentar a cooperativa das taxas referentes à ocupação da via pública com o estaleiro, o correspondente a cerca de 42 euros por mês.

Segundo o relatório final da ELH (2020-2026) disponível no site do município, existem seis núcleos habitacionais no concelho que albergam uma população mais fragilizada do ponto de vista socioeconómico, três de gestão municipal na Rua Padre José Diogo (38 fogos), Rua Domingos Lobo (16 fogos) e Rua Aristides Sousa Mendes (4 fogos). Os outros três núcleos habitacionais são propriedade da Cooperativa de Solidariedade Social, do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Salvaterra de Magos e da Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos, respectivamente, na urbanização Pinhal da Vila (32 fogos), Centro Paroquial de Bem-estar Social (32 fogos) e Bairro da Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos (28 fogos).

Recorde-se que às 12 habitações municipais que estão a ser construídas na Rua da Lagoa, em Salvaterra de Magos, no âmbito da ELH, vão juntar-se outras 12 na Rua José Domingos Lobo, financiadas em grande parte por fundos comunitários europeus.