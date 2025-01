Abertas inscrições para mostra de artesanato e doçaria em Constância

34ª Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria e 17ª Mostra de Saberes e Sabores decorrem no âmbito das Festas do Concelho de 2025, durante os dias 18, 19, 20 e 21 de Abril.

As inscrições para participar nas mostras de artesanato, doçaria, saberes e sabores do concelho de Constância, estão abertas até dia 14 de Fevereiro. A 34ª Mostra Nacional de Artesanato/Doçaria e a 17ª Mostra de Saberes e Sabores decorrem no âmbito das Festas do Concelho de Constância de 2025/Nossa Senhora da Boa Viagem, no fim-de-semana da Páscoa. As inscrições devem ser feitas através do site do município. O programa das festas tem uma componente religiosa, sobretudo no feriado municipal, destacando-se a missa solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. As festas contam ainda com espectáculos musicais, o Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, as típicas tasquinhas, exposições, chegada das embarcações a Constância e espectáculo piromusical.