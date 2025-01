Almoço dos Rogérios 2025 é em Salvaterra de Magos

O almoço anual dos Rogérios é no dia 25 de Janeiro, no Restaurante Páteo dos Leitões em Salvaterra de Magos. A tradição do encontro das pessoas com nome Rogério remonta a 26 de Janeiro de 1991, tendo o primeiro almoço decorrido em Mafra. As inscrições podem ser feitas para o telemóvel 914265037 de Rogério Silva. Informações na página de Facebook, Rogérios de Portugal.