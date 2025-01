Ateneu Artístico Cartaxense reabre discoteca Lipps com festa anos 80 e 90

Iniciativas no antigo espaço de diversão têm servido para melhorias na sede da colectividade e compra de material desportivo

Está marcada para 8 de Fevereiro, na antiga discoteca Lipps, no Cartaxo, uma festa com êxitos musicais dos anos 80 e 90, tendo como animadores, os DJ Vassalo e Tolan. As pulseiras que dão acesso ao encontro estão à venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima e Azambuja. A organização refere, em comunicado, que “as noites de festa na discoteca Lipps têm permitido à instituição fazer diversas melhorias na sua sede e a compra de diversos material desportivo.”.