Autarca quer loja FNAC em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), esteve reunido nos paços do concelho com o responsável máximo da FNAC Ibéria, Nuno Luz. O autarca informou que, na sequência desses contactos, podem haver boas notícias para Santarém, perspectivando-se a abertura na cidade de uma loja da multinacional francesa que opera nas áreas da cultura, tecnologia e lazer.

“Promover a atracção de investimento privado é sinal de consolidação do crescimento e desenvolvimento sustentado que ambicionamos para o território. Atrair marcas âncora é fundamental. Traremos na sequência destes contactos boas notícias para Santarém”, escreveu João Leite nas redes sociais.