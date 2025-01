Construção de 28 habitações de renda acessível em Abrantes

Executivo municipal de Abrantes aprovou duas empreitadas para a construção de 22 e de seis fogos de custos acessíveis, em Rossio ao Sul do Tejo.

O município de Abrantes vai investir mais de três milhões em 28 fogos a custos acessíveis. As duas empreitadas de construção foram aprovadas na última reunião camarária e vão situar-se em Rossio ao Sul do Tejo. O presidente Manuel Valamatos afirma que o objectivo, com as empreitadas, é combater a inflação no valor da habitação e atrair casais jovens a fixarem-se no território.

Os procedimentos referem-se à construção de 22 fogos, com investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, mais IVA, e a uma empreitada de reabilitação e remodelação do edifício Lote 42, em Rossio ao Sul do Tejo, para a construção de seis apartamentos, que ficará nos 663 mil euros. “Trata-se de um prédio com obra iniciada, mas que nunca foi terminada. Tem estrutura e forma, com paredes e chão, mas nada mais. A câmara adquiriu, há uns anos, o imóvel para o terminar e temos agora essa oportunidade, para a criação de apartamentos a custos acessíveis”, explica Manuel Valamatos.