Ânimos exaltados novamente na reunião de câmara do Entroncamento

Presidente do município e vereador da oposição voltaram a ser protagonistas de discussão acesa.

O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, e o vereador independente eleito pelo Chega, Luís Forinho, voltaram a protagonizar momentos de tensão e acesa discussão na última reunião do executivo. O vereador acusou o presidente de falta de transparência durante o processo de demolição/reestruturação do Jardim de Infância Sophia Mello Breyner, acusando os socialistas de nunca terem demonstrado interesse em encontrar uma solução rápida para a escola.

Jorge Faria respondeu e acusou Luís Forinho de fazer baixa política. “É uma pessoa que não respeita quem dirige esta reunião, que vive a ofender os outros e que sempre quis fazer política baixa com as famílias da cidade”, atirou Jorge Faria. Luís Forinho tentou voltar a intervir, mas foi, várias vezes, impedido por Jorge Faria. E nem alegando defesa da honra o presidente da Câmara do Entroncamento deu a palavra ao vereador que tentou fazer com que as declarações ficassem registadas em acta. Jorge Faria negou o pedido.