Arruda dos Vinhos reclama obras na Estrada Nacional 248

Presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos confessa-se frustrado pelo tempo que a Infraestruturas de Portugal demora a realizar obras de melhoria na Estrada Nacional 248, via que fica inundada sempre que chove com maior intensidade.

A Estrada Nacional 248 no concelho de Arruda dos Vinhos está há meses em mau estado e a sofrer de inundações rápidas e persistentes sempre que chove com maior intensidade, mas só deverá receber obras na Primavera. A informação foi avançada pelo presidente do município de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), na última reunião de câmara.

As obras são da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) e têm sido reclamadas há muito tempo pelos autarcas de Arruda dos Vinhos. “Do que me informaram as obras já estão adjudicadas e serão para avançar na Primavera embora ainda existam algumas condicionantes com a CCDR a impedir que os trabalhos avancem”, informou o presidente do município.

Carlos Alves garantiu estar há vários meses a ter reuniões com a IP para a pressionar a avançar com as obras, que há muito são reclamadas pela comunidade. “Há que relembrar que algumas destas situações, quando são entidades públicas, a única coisa que a câmara pode fazer é pressionar. Eles têm um cronograma que é o deles, com um grande conjunto de variáveis e condicionalismos que ultrapassam a urgência da autarquia. Fico frustrado de serem tão morosas”, criticou.

O autarca respondia ao assunto em reunião de câmara depois de questionado pelo vereador do PSD, João Cavaco, sobre o ponto de situação da estrada, que inunda com facilidade e apresenta problemas, particularmente entre a Quinta da Chapinheira e a Quinta da Alagoa.