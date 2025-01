Cartão de boas festas gerou discussão sobre política na reunião de câmara de Abrantes

Cartão de boas festas enviado pelo presidente Manuel Valamatos aos alunos do concelho suscitou observações críticas de vereador da oposição.

A última reunião camarária de Abrantes serviu para o presidente Manuel Valamatos (PS) e o vereador da oposição Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) trocarem ideias sobre o que é a política. Isto porque Vasco Damas não esqueceu a intervenção de Manuel Valamatos, numa das reuniões anteriores, em que lamentava que partidos e movimentos políticos usassem bons resultados de alunos, eventos escolares e iniciativas juvenis, para promover as suas agendas e fazerem política.

“Soube que o senhor presidente, pela altura do Natal, enviou aos alunos do concelho um cartão de boas festas em que os tratava por queridos alunos e, entre outras afirmações, dizia que todos os dias trabalhavam para que o futuro deles fosse brilhante. Se isto não foi fazer política, como classifica esta iniciativa?”, questionou o vereador. Manuel Valamatos afirma que, seguramente, não partilha da mesma visão do que é política e ser político, salientando que existe distinção entre o exercício do executivo municipal e o papel dos partidos políticos. “Para mim, na política, não vale tudo. O executivo municipal não é um partido. Eu, enquanto presidente da câmara, fui convidado a estar em festas de várias escolas. Infelizmente, não consegui atender a todos os pedidos e alguns alunos e professores, ao cruzarem-se comigo na rua, lamentaram a minha ausência. Achei por bem tentar chegar a todos, através de uma mensagem de esperança, de carinho, com votos de boas festas às crianças e à comunidade. Não tem nada que ver com partidos ou movimentos políticos, mas com aquilo que é o papel do presidente”, respondeu Manuel Valamatos.