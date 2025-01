Entroncamento aprova construção de seis blocos de habitação social e 15 moradias

Empreitada de 1,1 milhões de euros conta com financiamento europeu e um prazo de execução de seis meses.

O executivo da Câmara do Entroncamento aprovou, na última reunião, o relatório final da minuta do contrato para a construção de seis blocos de habitação social e 15 moradias, no valor de 1.131.282 euros, que irá contar com financiamento europeu. A proposta foi aprovada pela maioria socialista com o voto contra do vereador independente, eleito pelo Chega, Luís Forinho, e com três abstenções dos vereadores do PSD.

O vereador Rui Madeira (PSD) afirma que, segundo a minuta do contrato, a obra só pode ser iniciada se for concedido financiamento europeu, levando-o a questionar sobre a garantia de financiamento e em que condições. O presidente do município, Jorge Faria (PS), explica que já existe um conjunto de documentos formais que garantem o financiamento, que deverá ser concedido ao governo português através do Banco Europeu de Investimento (BEI), sendo os financiamentos a 100% para obras realizadas até 30 de Junho de 2026 e, de pelo menos 85%, até obras concluídas até 31 de Dezembro de 2026.

Jorge Faria acrescenta ainda que falta assinar o contrato com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) mas que é uma situação normal e transversal a vários municípios que irão realizar obras. No entanto, o presidente da Câmara do Entroncamento garante que não é um entrave ao início da obra, que apesar de ainda ter algum tempo para iniciar, teria de ser votada em reunião camarária para vincular o empreiteiro. A empreitada visa a construção de seis blocos habitacionais multifamiliares de três pisos e 15 moradias unifamiliares, situadas na Rua Antero de Quental, na freguesia de São João Baptista.