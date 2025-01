Oposição questiona atribuição de instalações municipais à ARCUS em Alenquer

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, questiona a cedência de instalações municipais à ARCUS - Cooperativa do Património Cultural, CRL, sem deliberação do executivo. O autarca levanta dúvidas sobre a legalidade e ética do processo, alertando para possíveis prejuízos à imagem do município.