Pedro Melo eleito presidente do CDS de Santarém

Pedro Melo é advogado, tem 30 anos de militância no CDS e é eleito da Assembleia Municipal de Santarém

Pedro Melo foi eleito este sábado, 11 de Janeiro, presidente da comissão política concelhia de Santarém, tendo como vice-presidentes, Alexandre Paulo e João Amaral. Como vogais foram eleitos Marta Vacas de Carvalho, José Luís Landureza, Victor Jesus e Luís Vargas Xavier. Participaram no acto, realizado na Casa do Campino, 75% dos militantes do concelho. Para a mesa do plenário foi eleito presidente José Manuel Santos, que tem como vogais Vanessa Santos e Leonor Rodrigues Lopes. No acto eleitoral marcou presença o secretário-geral do CDS, Pedro Magalhães.

Pedro Melo é advogado de profissão, tem 30 anos de militância no CDS, do qual já foi vice-presidente nacional, e é eleito da Assembleia Municipal de Santarém. No concelho de Santarém, o CDS conta com mais de 300 militantes. Sobre se o CDS tenciona fazer coligação com o PSD nas próximas eleições autárquicas, Pedro Melo diz que ainda é prematuro abordar o tema, mas diz que não se pode excluir essa hipótese, até porque o PSD é o parceiro natural do CDS.