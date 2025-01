Vasco Estrela vai deixar Câmara de Mação; Margarida Lopes assume presidência da autarquia

Presidente da Câmara de Mação foi nomeado pelo Governo para vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Vasco Estrela cumpre o último mandato como presidente da autarquia e deverá ser substituído até às próximas eleições autárquicas pela vice-presidente Margarida Lopes.

O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela (PSD), foi nomeado pelo Governo para vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, entidade presidida por Isabel Damasceno. Por enquanto, o autarca de Mação vai manter o cargo de presidente do município, mas deverá ser substituído nos próximos dias pela actual vice-presidente Margarida Lopes. Recorde-se que Vasco Estrela cumpre o seu último mandato como presidente da câmara, devido à lei de limitação de mandatos, depois de mais de 11 anos como líder da autarquia.

A nomeação ocorre depois de o actual Governo ter decidido atribuir ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, poderes de superintendência nesta área através de um vice-presidente em cada comissão, que terá a seu cargo os departamentos dedicados à agricultura, desenvolvimento rural e pescas.

Margarida Lopes assumiu o cargo de vice-presidente do município depois de, no início do ano passado (2024), Vasco Estrela ter redistribuído as funções dos vereadores após a renúncia do seu vice-presidente de muitos anos, António Louro, que renunciou ao mandato para poder continuar a presidir à Associação Florestal de Mação – Aflomação, e à empresa AZR Gestão Territorial S.A., constituída no âmbito da implementação das Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) no concelho, situação que “não era compatível” com o desempenho do cargo político, indicou o próprio.

Margarida Lopes, técnica superior de Comunicação, deverá ser a presidente da Câmara de Mação até às próximas eleições autárquicas. É técnica superior na Câmara de Mação desde 2003 e, numa conversa com O MIRANTE em 2022, afirmou que foi nos corredores dos Paços do Concelho que se apaixonou pela política. Tornou-se militante do PSD e desde 2017 é vereadora. Diz que a política nos meios mais pequenos tem a vantagem da proximidade aos eleitores. Todos se conhecem e há quem lhe bata à porta de casa a pedir ajuda para resolver um problema.

Alterações nas CCDR

A orgânica das CCDR foi alterada a 6 de Dezembro do ano passado para permitir a nomeação, pelo ministro da Agricultura, de vice-presidentes que terão a seu cargo os departamentos regionais da agricultura, desenvolvimento rural e pescas. Com esta medida, o Governo pretende que a Administração Central volte a ter controlo sobre esta área, depois da integração das antigas direcções regionais de Agricultura e Pescas nas CCDR, na sequência da reestruturação das comissões regionais, em 2023. Com esta reestruturação, as CCDR receberam competências de serviços periféricos da administração directa e indirecta do Estado em diferentes áreas de governação, para facilitar a sua articulação, “tendo em vista um desenvolvimento regional harmonioso”, entre as quais atribuições das anteriores direcções regionais de Agricultura e Pescas. Com a entrada em funções dos novos vice-presidentes, o ministro passa a ter “os poderes de superintendência e tutela na área” em cada CCDR.