Vila Franca de Xira aluga instalações a oficina de automóveis

O município de Vila Franca de Xira e a oficina de reparação e manutenção de automóveis Autobacelos II rubricaram um protocolo de cedência de instalações municipais para o ano de 2025 que foi aprovado em reunião de câmara.

O documento diz respeito a instalações municipais na Rua Alves Redol, em Vila Franca de Xira, onde a câmara é dona de um edifício com rés-do-chão, primeiro andar e pátio, para nele ser desenvolvida a actividade de reparação de veículos automóveis que antes era feita na Rua Cândido dos Reis, junto ao cais de Vila Franca de Xira. Situação que durou até Abril de 2020, quando o município ali realizou uma empreitada de requalificação urbana e a oficina teve de mudar de local.

No documento agora aprovado, e a que O MIRANTE teve acesso, está prevista a prorrogação do protocolo para 2025, que estipula o pagamento de uma renda de 500 euros mensais ao município. O acordo previa, quando estivessem reunidas todas as condições legais para o efeito, que a oficina passasse a sua actividade para um lote de terreno situado na Quinta dos Bacelos, com uma área de 750 metros quadrados, sendo ela responsável por ali construir uma nave destinada à actividade.