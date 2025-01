Adro da Igreja do Olival vai ser requalificado

A Câmara de Ourém aprovou, na última reunião do executivo, o protocolo de colaboração a estabelecer com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Olival, visando a requalificação do adro da Igreja de Olival, que se encontra actualmente algo degradado. O documento estabelece que o município irá apoiar financeiramente a intervenção, com a atribuição de um montante até 107.732 euros, representando 45% do valor total do investimento, sem IVA.