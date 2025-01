Aprovada alteração ao alvará de construção do Casal Cabreiro

O alvará de construção do Casal Cabreiro, Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) da zona alta de Arcena, em Alverca, foi alterado após um período de consulta pública e agora aprovado em reunião de câmara de Vila Franca de Xira. O loteamento original, autorizado por um alvará de 2017, já passou por duas alterações anteriores: a primeira a 19 de Novembro de 2020 e a segunda a 23 de Janeiro de 2023. Esta alteração surge depois da solicitação do proprietário de um dos lotes para aumentar em 50 metros quadrados a área de implantação do seu lote, de rés-do-chão, aumentando em 100 metros quadrados a área total de construção. Após análise técnica, o município confirmou que o aumento proposto não compromete os índices urbanísticos definidos na primeira revisão do Plano Director Municipal (PDM) em vigor.