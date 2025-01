Bata Branca em Azambuja com apoio municipal anual superior a 70 mil euros

Projecto que tem assegurado cuidados de saúde primários aos utentes sem médico de família do concelho de Azambuja vai continuar este ano com o suporte financeiro do município. Em 2024, foram realizadas mais de 11 mil consultas através do Bata Branca.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou a renovação do protocolo de cooperação com a Cerci Flor da Vida no âmbito do Bata Branca, projecto que tem assegurado cuidados de saúde primários à população do concelho, onde há apenas um médico de família. O protocolo inclui a disponibilização de uma verba anual máxima de 69.600 euros para financiamento dos profissionais de saúde e um apoio mensal de 250 euros à Cerci para compensação de despesas administrativas.

Num balanço, o município presidido por Silvino Lúcio (PS) contabilizou um total de 11.524 consultas médicas realizadas em 2024 através do Bata Branca, que conta actualmente com 11 médicos e uma enfermeira e que teve uma comparticipação municipal de 59.897 euros. Nesses 12 meses foram ainda feitas 1.284 referenciações hospitalares e emitidos 1.097 certificados.

O Bata Branca, recorde-se, nasceu em Junho de 2023 a partir de um acordo de colaboração celebrado entre a Cerci Flor da Vida de Azambuja, a Administração Central do Sistema de Saúde e a Câmara de Azambuja. É um serviço que veio permitir o acesso a consultas de clínica geral a todos os munícipes inscritos nas unidades de saúde do concelho que não tenham médico de família atribuído.

“Apesar de não ser a solução para o problema da falta de médicos é consensual tratar-se de uma boa medida. O município continua empenhado no sucesso deste projecto, sempre com o objectivo de garantir melhores cuidados de saúde à população”, lê-se em nota divulgada pela autarquia.