Cartão Social para pessoas carenciadas

A população carenciada dos concelhos de Almeirim e de Alpiarça vai poder usufruir de um Cartão Social para adquirir bens essenciais em supermercados. Esta medida irá substituir de forma gradual, até 2027, a distribuição do cabaz alimentar dado actualmente a pessoas em situações socio-económicas precárias sinalizadas pelos serviços de Acção Social dos municípios.

No total, em Almeirim e Alpiarça são apoiadas cerca de 392 pessoas com um cabaz alimentar mensal e prevê-se que agora pelo menos 147 dessas pessoas vão poder utilizar, a partir do próximo mês, um Cartão Social para adquirir bens essenciais nos supermercados aderentes ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) do Instituto da Segurança Social, que são o Continente, o Pingo Doce e o Intermaché.

O Cartão Social será carregado mensalmente com um valor dependente da composição do agregado familiar, em que o responsável pelo agregado familiar receberá 50,65 euros, aos quais depois acrescem 70% desse valor (35,67 euros) por cada um dos restantes membros, sejam estes menores ou maiores de idade.