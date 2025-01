Centro de Recolha Oficial de Animais de Ourém vai ser ampliado

A Câmara de Ourém adjudicou o projecto de ampliação do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Ourém, que inclui a construção de um novo bloco de celas, aumentando a capacidade de acolhimento do equipamento municipal. A obra, orçada em cerca de 55 mil euros (acrescidos de IVA), foi adjudicada à SOCRINEL – Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda., com um prazo de execução de 90 dias.

O projecto prevê a construção de um bloco com oito celas (uma para gatos e sete para cães), integrando-se nas instalações já existentes. A ampliação vai ser realizada aproveitando as redes de infraestruturas já em funcionamento, como abastecimento de águas, redes pluviais, esgotos domésticos e electricidade. Com esta intervenção, a Câmara de Ourém pretende reforçar a infraestrutura do CRO, bem como melhorar as condições de acolhimento, assegurando uma resposta mais eficaz às necessidades de bem-estar animal no concelho.