Ciclista de 17 anos atropelado mortalmente em Arruda dos Vinhos

Colega que treinava com Diogo Bicho está hospitalizado em estado crítico. Acidente aconteceu na Estrada Nacional 248, a mesma onde uma jovem atleta de Alverca, de 14 anos, perdeu a vida em Abril do ano passado.

Diogo Bicho, um ciclista de 17 anos da Escola de Ciclismo Matos-Cheirinhos, de São Domingos de Rana (Cascais), foi atropelado mortalmente quando treinava na Estrada Nacional 248, que liga o concelho de Vila Franca de Xira a Arruda dos Vinhos, no domingo, 12 de Janeiro. O jovem treinava em conjunto com um colega, Tomás Frade, que se encontra hospitalizado em estado crítico. O acidente aconteceu no concelho de Arruda dos Vinhos.

A informação foi avançada pelo clube em comunicado, onde lamentou o falecimento precoce de Diogo Bicho, que deixou a comunidade em choque. Os dois jovens estavam a treinar quando foram atropelados na sequência do despiste de um automóvel ligeiro que acabou por os colher. O alerta para o acidente aconteceu pelas 12h43 e o colega de Diogo Bicho, Tomás Frade, encontra-se em estado crítico no hospital. “Desejamos as condolências aos pais e familiares do Diogo Bicho nesta hora tão difícil e ao Tomás Frade as rápidas melhoras”, escreveu a Escola de Ciclismo Matos-Cheirinhos.

O acidente deixou a comunidade em choque e um pouco por todo o lado multiplicam-se as palavras de pesar, muitas delas lembrando a necessidade de se salvaguardar a segurança dos ciclistas na estrada, como é o caso do Clube de Ciclismo da Aldeia de Santo André, que diz ser urgente que se aumente a segurança e respeito no trânsito para com os ciclistas.

A Estrada Nacional 248, recorde-se, é há muito uma via perigosa onde as mortes acontecem com alguma regularidade. O último grande acidente a acontecer naquela estrada foi o despiste violento de uma mota, em Abril do ano passado, onde seguia Mariana Silva, de 14 anos e o pai, Carlos Alberto. A jovem, que era atleta do kenpo do Futebol Clube de Alverca, acabou por perder a vida nesse acidente, um mês antes do seu aniversário.