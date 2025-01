Duas centenas aderiram a mais uma campanha “Natal e a Economia Local” em Salvaterra

Campanha “Natal e a Economia Local” teve este ano a adesão de mais de duas centenas de estabelecimentos comerciais.

A sessão de encerramento da 12ª edição da Campanha “Natal e a Economia Local”, que decorreu de 1 de Novembro de 2024 a 1 de Janeiro de 2025, no concelho de Salvaterra de Magos, organizada pela câmara municipal, realizou-se no domingo, 12 de Janeiro, no Mercado de Cultura de Marinhais, contando com um Concerto de Ano Novo pela Banda da Sociedade Filarmónica de Muge.

A campanha teve este ano a adesão de mais de duas centenas de estabelecimentos comerciais, que participaram nas senhas, nas Montras de Natal e no projecto Arte(s) na(s) Montra(s), e voltou a contar com o apoio da Associação dos Comerciantes dos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. Aos estabelecimentos comerciais aderentes, a câmara municipal distribuiu 70 mil senhas, as quais foram entregues aos clientes por cada compra igual ou superior a 20 euros, habilitando-os a vales de compras entre os 50 euros e os 300 euros, num total de 20 prémios.

“É uma enorme satisfação para o município verificar a crescente adesão que este projecto tem tido, pelo que é imprescindível que agradeça aos estabelecimentos comerciais (empresários e trabalhadores) e aos seus clientes, aos artesãos e artistas plásticos que enriqueceram as Montras de Natal e, ainda, a todos os que connosco colaboraram na programação cultural, desportiva e recreativa que incrementou a visibilidade que esta campanha tem no nosso território, um bom exemplo de trabalho em equipa”, salientou o presidente da autarquia, Hélder Manuel Esménio.

O objectivo da campanha continua a ser o de promover e dinamizar actividades que estimulem a economia local, sensibilizando os consumidores para a importância de fazerem as suas compras no comércio tradicional, refere o município em comunicado.

Os vales de compras sorteados podem ser levantados a partir de 15 de Janeiro (de 3ª a 6ª feira das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00) na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, mediante a apresentação das senhas premiadas. Em alternativa, os premiados poderão dirigir-se à sua junta de freguesia, que assegurará a entrega da senha e recebimento do(s) vale(s) de compra(s) correspondentes. Estes vales podem ser utilizados em qualquer estabelecimento comercial do concelho de Salvaterra de Magos aderente à campanha, até 30 de Abril de 2025.