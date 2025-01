Hospital e centros de saúde de Santarém com telefones avariados durante vários dias

Problema que durou dias foi solucionado em poucas horas, após ter sido noticiado. Situação obrigou os utentes a terem de se deslocar às unidades de saúde para efectuarem marcação de consultas, contribuindo para o congestionamento nas unidades de saúde.

Os telefones das unidades de saúde do concelho de Santarém, nomeadamente do hospital distrital, voltaram a funcionar esta terça-feira, 14 de Janeiro, horas depois de O MIRANTE ter noticiado a avaria e ter questionado o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, Pedro Marques.

Segundo a ULS, as “avarias nas linhas telefónicas resultaram de uma falha no serviço prestado pelo fornecedor de telecomunicações”, tendo sido o problema “imediatamente reportado à operadora”. A mesma entidade refere que as falhas no serviço tinham “horas”, mas uma funcionária garantiu ao nosso jornal que a avaria teve início no sábado, 11 de Janeiro. Também uma utente, que lamentou ter de se deslocar à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santarém para conseguir marcar uma consulta, garantiu estar desde segunda-feira a ligar para o contacto habitual mas que lamentavelmente não funcionava.

Durante estes dias qualquer utente que quisesse marcar uma consulta ou obter alguma informação teve de se deslocar à unidade que lhe correspondia, contribuindo para o congestionamento daquelas estruturas já muito procuradas nesta altura do ano. “Não é bom para ninguém. Quem quer marcar consulta tem de cá vir e estar à espera”, lamentou a O MIRANTE uma utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santarém, antes de o problema ter sido solucionado.