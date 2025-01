Jovens de Alenquer desafiados a contribuir para o futuro do concelho

Câmara de Alenquer lançou um inquérito online dirigido aos jovens entre os 15 e 30 anos, para recolher opiniões sobre áreas a melhorar no concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer lançou um desafio aos jovens entre os 15 e 30 anos que estudam, trabalham ou residem no concelho. Através de um questionário online, o município pretende recolher opiniões sobre áreas que precisam de melhorias e sugestões para o desenvolvimento de políticas mais eficazes para a juventude.

O inquérito aborda diversas áreas, como criatividade e cultura, desporto, educação, empreendedorismo, saúde, sustentabilidade e muitas outras, permitindo que os participantes priorizem as questões mais importantes e deixem críticas construtivas sobre o trabalho já realizado. O questionário é simples e rápido, com um tempo de preenchimento estimado de 10 minutos. Este levantamento de opiniões, segundo o município, visa ajudar a definir as estratégias para um futuro melhor no concelho. Os dados recolhidos serão tratados de acordo com a legislação de protecção de dados em vigor e usados exclusivamente pela Câmara de Alenquer.