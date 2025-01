Ourém e Alvaiázere estabelecem protocolo para reabilitar ponte de Botelha

Os municípios de Ourém e Alvaiázere vão estabelecer uma parceria visando a reabilitação da Ponte 068, situada no Caminho Municipal 1062, em Botelha, na freguesia de Pelmá. A Câmara de Ourém informa que a intervenção tem como objectivo melhorar as condições de tráfego e segurança rodoviária do local, sendo os custos da obra repartidos equitativamente entre as duas autarquias. Ourém será responsável pela execução da obra, enquanto que Alvaiázere contribuirá com 50% do valor da empreitada, que ascende os 139.390€, acrescidos de IVA.