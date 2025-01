Pedro Ribeiro é o candidato do PS à presidência da Câmara de Santarém

Tal como se previa. Agora, sim, o PSD tem um problema para resolver! Bem ou mal, é uma disputa política e deve ser respeitada. Seja ela a favor de Santarém que, como capital de distrito com enormes capacidades para crescer, tem finalmente o duelo cuja decisão poderá trazer aos cidadãos o que já merecem há demasiado tempo. Santarém tem sido um território adiado, onde o coração dos políticos tem estado longe do coração das pessoas e isso não deve acontecer! Parabéns pela decisão, que a comemoro não como Socialista, mas como apaixonado pelo bem-estar e pela qualidade de vida das pessoas. Se uma mudança vier a acontecer em Santarém, que seja de acordo com um futuro que traga de novo o orgulho e o brio de ser ribatejano.

Manuel Caetano Geada



Tanto medo que já anda no ar. Tenham calma. Esta tudo com medo que acabem com alguns tachos! O homem mesmo que não ganhe, não fica no desemprego, já alguns, sabe Deus.

António Nunes