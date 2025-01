Recolha de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai acolher uma dádiva de sangue e registo de potenciais dadores de medula óssea no dia 7 de Fevereiro, sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00. A Biblioteca Municipal está situada na Rua Sacadura Cabral, na sede de concelho. Após a doação de sangue recomenda-se evitar a exposição solar, não realizar exercício físico nas horas seguintes e manter uma boa hidratação, preferencialmente com água. Para ser dador de sangue é necessário ter 18 ou mais anos, pesar no mínimo 50kg e adoptar hábitos de vida saudáveis.