Teatro de Ourém acolhe ciclo de capacitação cultural

O Teatro Municipal de Ourém recebe no dia 18 de Janeiro uma acção de capacitação cultural, no âmbito de um programa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRC LVT). “O objectivo fundamental desta medida estratégica é dinamizar um módulo único dedicado a oportunidades de financiamento cultural e artístico”, anunciou a CCDR LVT.

O acesso é gratuito, mas requer inscrição prévia. A formação tem a duração de seis horas e confere certificado de participação. “O público-alvo abrange pessoas em nome individual, associações, cooperativas, fundações, grupos informais e outros agentes não profissionalizados ligados ao sector cultural e criativo, incluindo também dirigentes e técnicos das autarquias”, adiantou.