Torres Novas inaugurou reabilitação do Jardim Maria Lamas

Requalificação do Jardim Maria Lamas, em Torres Novas, traz melhorias a um dos locais mais emblemáticos da cidade.

A requalificação do Jardim Maria Lamas foi inaugurada na sexta-feira, 10 de Janeiro, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, e do presidente da União de Freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca, Júlio Clérigo. O município afirma, em comunicado, que a empreitada teve como foco principal dar “mais abertura” ao jardim e criar “zonas de estadia” para os jovens, que são os “principais” utilizadores do espaço.

Foi retirada toda a vegetação arbustiva, ficando só as árvores e a relva, e foi ainda diminuído o relevo nos relvados de modo a dar visibilidade ao jardim, salienta o município de Torres Novas. A intervenção incluiu também a colocação de luzes e um projector de energia solar direccionado para a estátua alusiva a Maria Lamas, a implantação de equipamentos para exercícios físicos, novos bancos e mobiliário urbano, entre outras intervenções.

A obra foi executada pela empresa CRUP – Construção, Reabilitação Urbana e Paisagem e envolveu um investimento de cerca de 130 mil euros euros.