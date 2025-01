VFX abre concurso para monoblocos e sanitários químicos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira abriu um concurso público, no valor de 210 mil euros, visando a contratação de serviços de aluguer de monoblocos e sanitários químicos. O valor foi estabelecido com base em contratos anteriores de natureza semelhante. A decisão de contratar é justificada com a necessidade de dar resposta às necessidades municipais, como eventos, obras, eleições e outras actividades de interesse público. O documento foi aprovado em reunião de câmara.