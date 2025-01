VFX renova cooperação com comissão para cidadania e igualdade

Vila Franca de Xira vai renovar um protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), visando manter iniciativas de promoção da igualdade de género e não discriminação. O protocolo prevê uma vigência de quatro anos, renováveis automaticamente por iguais períodos, e permite a continuidade da colaboração institucional entre as duas entidades. No essencial, esta renovação vai garantir a continuidade do apoio técnico e formativo aos profissionais envolvidos na implementação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação em Vila Franca de Xira.

O protocolo enquadra-se no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, organismo integrado na Presidência do Conselho de Ministros, é responsável pela execução das políticas públicas de cidadania e igualdade de género. A renovação do protocolo foi aprovada em reunião de câmara.