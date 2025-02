Lena d’Água e Áurea na programação do Cineteatro Paraíso de Tomar

A programação do Cineteatro Paraíso de Tomar para 2025 conta com diversos espectáculos de música, como o concerto de Lena d’Água, dia 8 de Fevereiro, ou o concerto de Aurea, a 8 de Março. Também o humor marca presença, com o espectáculo de stand-up comedy “Crente” de Luana do Bem, dia 15 de Março. Para os mais novos, destaque para o espectáculo “Chinfrim” de Rita Redshoes, a 1 de Fevereiro. O cinema comercial continua com sessões semanais, aos domingos durante o dia e segundas à noite.

De entre os projectos criados no passado e que continuam a marcar presença no Cineteatro, destaque para o “Tomar Conta do Palco”, companhia de teatro para a infância e juventude residente no Cineteatro, e o Café Integra-T, que resulta de uma parceria entre a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo e o Município de Tomar.

A apresentação do programa decorreu no sábado, 18 de Janeiro, contando com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e da vice-presidente e vereadora com o pelouro da cultura, Filipa Fernandes, entre outras personalidades. A sala onde aconteceu o evento, no Cineteatro Paraíso, encheu-se de público para a apresentação dos projectos que estão a ser preparados para 2025 na maior sala de espectáculos de Tomar. A programação apresentada abrange diversas áreas como a música, teatro, dança e cinema. Após o evento de apresentação, decorreu um concerto com o grupo Danças Ocultas.