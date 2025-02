Arruda dos Vinhos e GNR preparam videovigilância no Parque das Rotas

Protocolo entre as duas entidades foi assinado recentemente e visa aumentar a protecção de pessoas e bens naquele espaço público.

Vai avançar a implementação de um sistema de videovigilância no Parque das Rotas, em Arruda dos Vinhos, visando reforçar a pública e protecção das pessoas e bens. O protocolo que efectiva este reforço da segurança pública no concelho foi assinado entre o município e a Guarda Nacional Republicana a 14 de Janeiro. O documento visa a implementação, activação e posterior gestão do sistema de videovigilância, que ficará na responsabilidade das autoridades policiais.

Segundo o município, o grande objectivo da videovigilância é prevenir condutas criminosas ou desviantes com impacto negativo na população local e visitantes, conferindo maior eficácia operacional por parte da GNR em caso de incidentes. A videovigilância pode constituir-se também como um mecanismo complementar da actividade policial, nas dimensões preventiva e reactiva, ajudando até a identificar criminosos ou comportamentos desviantes.

Tal como O MIRANTE já tinha noticiado, o concelho de Arruda dos Vinhos é considerado um território seguro em que a criminalidade violenta tem descido, mas a maior preocupação continuam a ser os acidentes rodoviários que têm subido face ao ano anterior. As conclusões foram apresentadas na última reunião alargada do Conselho Municipal de Segurança.