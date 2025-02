Assembleia Municipal de Santarém quer variante à EN3 entre Santarém e Cartaxo

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou uma recomendação sobre a melhoria das condições de segurança e acessibilidade na EN3 entre Cartaxo e Santarém. O texto dirigido ao Ministério das Infraestruturas e Habitação propõe, com carácter de urgência, a construção de uma variante à EN3 no troço entre Cartaxo e Santarém, de forma a desviar o tráfego pesado do centro das localidades, e a ampliação da EN3 no Vale de Santarém, especialmente numa zona de estrangulamento da via onde são frequentes acidentes.

“A Estrada Nacional 3 (EN3), no troço que liga o Cartaxo a Santarém, evidencia uma infraestrutura desajustada face às necessidades actuais. O elevado volume de tráfego, combinado com a circulação frequente de veículos pesados, expõe diariamente os utentes da via a condições de mobilidade inadequadas e inseguras. Esta situação torna-se ainda mais crítica no atravessamento de localidades como o Vale de Santarém, onde o estreitamento da via não só dificulta a fluidez do trânsito, como também aumenta de forma preocupante o risco de acidentes, muitos dos quais envolvendo veículos de grande porte”, lê-se no texto da recomendação, proposta pela CDU. A proposta enfatiza que “medidas urgentes e estruturais são imprescindíveis para mitigar os riscos, melhorar as condições de circulação e assegurar um futuro mais seguro e sustentável para a população local e para todos os utilizadores da EN3”.