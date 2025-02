Câmara de Salvaterra de Magos reforça frota municipal

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos adquiriu três novas viaturas para substituir veículos em fim de vida útil e reforçar os serviços urbanos, de obras municipais e de electricidade. O investimento, no valor de 125 mil euros, foi realizado através de concurso público e estava previsto no Plano e Orçamento do município.