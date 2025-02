Obras em 31 habitações do Bairro Pinhal da Vila

A Estratégia Local de Habitação do concelho de Salvaterra de Magos está em execução, com investimentos superiores a 4,8 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos assinou, a 20 de Janeiro, o auto de consignação para a realização de obras em 31 habitações do Bairro Pinhal da Vila. No âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH), o investimento, no valor de mais de 800 mil euros, inclui intervenções para melhorar a eficiência energética dos edifícios e tem um prazo de execução de um ano. O projecto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mediante candidatura apoiada tecnicamente pela autarquia e prevista na ELH.

Paralelamente, está em curso a construção de 12 fogos habitacionais na Estrada da Lagoa, também em Salvaterra de Magos, no âmbito do Programa 1.º Direito do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Em breve, segundo a autarquia, vão arrancar os trabalhos para a construção de mais 12 habitações municipais na Rua José Domingos Lobo, igualmente com financiamento do PRR/IHRU.