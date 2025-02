Santarém vai ter Cartão Municipal Família Numerosa

A proposta de Regulamento do Cartão Municipal Família Numerosa de Santarém vai estar em consulta pública para recolha de sugestões, discussão e análise. A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo de 27 de Janeiro, onde foi deliberada a publicação do documento em Diário da República e no Portal do Município de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, sublinhou que “esta é uma medida importante de política pública, como incentivo à necessidade que temos, premente no país e em concreto, no concelho de Santarém, de aumentarmos a nossa taxa de natalidade”.